◇大相撲春場所3日日（2026年3月10日エディオンアリーナ大阪）幕内復帰2場所目に臨む大関経験者で西前頭12枚目の朝乃山（32＝高砂部屋）は勇み足で東13枚目の翔猿（33＝追手風部屋）に敗れた。立ち合いは両側から挟み付けるように相手の当たりを受け止めた。相手の右すくい投げをこらえると、差した右のかいなを返し、左で抱える形で圧力を加えた。ほぼ勝負が決したかに見えた土俵際、俵の上に乗った翔猿が背中から倒れる