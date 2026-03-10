小学6年生の冬、突然襲った病気で右足に大きな障害を負った鵜飼祥生選手。それでも夢を諦めず、パラアイスホッケーで日本代表のエースに成長しました。20歳のストライカーがミラノ・パラリンピックに挑みます。 ■パラアイスホッケーの20歳のエース スレッジと呼ばれるソリに乗り、2本のスティックで氷をかき進むパラアイスホッケー。時速30キロ近いスピードで激突しなが