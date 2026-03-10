グローバルグループ・ENHYPENを脱退することを発表したHEESEUNG（ヒスン）が10日、Weverseを更新。直筆のメッセージを寄せた。【写真】脱退を発表したHEESEUNG所属事務所「BELIFT LAB」は「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。「HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と伝えた。HEESEUN