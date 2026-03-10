報知杯フィリーズレビューで８着のショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は、桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ。報知杯弥生賞ディープインパクト記念で７着だったステラスペース（牡３歳、美浦・武藤善則厩舎、父レイデオロ）は、ダービートライアルの青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル）か、京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・