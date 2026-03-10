イラン革命防衛隊は10日、アメリカとイスラエルによる攻撃が続くかぎり、この地域から1リットルの石油も輸出を許さないとする声明を出しました。イラン革命防衛隊の報道官は10日、アメリカのトランプ大統領が「軍事作戦は近いうちに終わる」との見通しを示したことについて、「戦争の終結を決めるのは我々だ」と反論しました。また、「アメリカは戦争前には石油価格をコントロールしていると主張していたが、戦争開始から9日間で価