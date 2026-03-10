節約傾向が見られる中、お年玉や成人式のお祝い金などが減少しました。総務省の発表した1月の家計調査によりますと、2人以上の世帯が消費に使った金額は30万7584円で、物価の変動を除いた実質で、前の年の同じ月と比べ、1.0％減少しました。お年玉や成人式のお祝い金を含む「贈与金」が13.8％減ったほか、携帯電話で低価格な料金に移行する人が増える中、「通信」が13.1％減少して全体を押し下げました。一方、ミラノ・コルティナ