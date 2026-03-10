立憲民主、国民民主など野党6党の参院国対委員長らは10日、国会内で会談し、2026年度予算案を巡り、参院予算委員会での審議時間は例年並みの60時間台が必要との認識で一致した。暫定予算案の編成を与党に求める方針も確認した。6党は他に公明、参政、共産、れいわ新選組の各党。立民の斎藤嘉隆国対委員長は記者団に、衆院で与党が野党の反対を押し切って進む審議状況を「看過できない」と批判。11日に野党各党で参院の関口昌一