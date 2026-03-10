現役最終戦として臨んだ世界選手権を終えオランダから帰国し、取材に応じるスピードスケート女子の高木美帆＝10日、成田空港スピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が10日、現役最終戦として臨んだ世界選手権を終えて、オランダから成田空港に帰国した。常にレースの反省や改善点に目を向けてきた習慣から離れ「ゆったりした時間も流れている。そこに違和感がありながら、不思議な気持ちを抱えている」と笑った。