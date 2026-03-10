◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）４１歳の幕内・玉鷲（片男波）は元大関の幕内・正代（時津風）と対戦。立ち合いは右のど輪で相手の上体を起こしたが、反撃されて押し出された。初日から３連敗となった。それでも鉄人に新たな勲章が加わった。この日、幕内通算出場回数が１４７０となり、元関脇・旭天鵬と並んで歴代１位となった。記念すべき日は黒星となったが、館内からは大きな拍手が送られた。幕内