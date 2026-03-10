◇オープン戦ロッテ1―4オリックス（2026年3月10日ZOZOマリン）本拠地ZOZOマリンスタジアムで今春初のオープン戦。先発の木村優人が6回を5安打2失点と好投し、初の開幕ローテーション入りに前進した。初回先頭の宗に右翼線二塁打を浴び、1死三塁から太田の中犠飛で先制を許すと、4回には先頭の西川に右越えソロを被弾。2回以外は先頭打者に出塁を許すなど苦しみながらも6回を79球でまとめた。「全体的にカウント負けして