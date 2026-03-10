ガソリン価格が高騰するなか、ガソリンスタンドに並ぶ人たち＝7日、パキスタン・カラチ/Rizwan Tabassum/AFP/Getty Images（CNN）燃料価格の上昇への懸念はホルムズ海峡をはるかに超えて広がっている。イランは、世界各地に向けた燃料を積んだ石油タンカーがホルムズ海峡を航行することを認めていない。オーストラリアでは、西オーストラリア州の農家にディーゼル燃料が配給されている。ただ、中東からの供給が逼迫（ひっぱく）し