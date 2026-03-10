TWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントの設立者のJ.Y. Park（パク・ジニョン）が、社内取締役を辞任する。3月10日、JYPエンターテインメントは「パク・ジニョンが社内取締役を辞任する」と発表し、「3月26日に開催される株主総会において、社内取締役の再任手続きを行わない予定だ」と明らかにした。【画像】「おふざけが過ぎる」TWICEの“J.Y. Parkモノマネ”社内取締役を辞任するJ.Y. Parkは、今後、アーティ