坂出警察署 配達サービス員の夫に悪い評価をつけたことに因縁を付け、香川県の女性（当時27歳）から現金50万円をゆすり取ったとして、香川県宇多津町の派遣社員の男（28）と妻で愛媛県西条市の無職の女（32）が10日、恐喝の疑いで逮捕されました。 坂出警察署によりますと、男は飲食物の配達サービス員をしていましたが、飲食店の女性が男の評価を下げたことに因縁をつけて現金を脅し取ろうと考えました。男は