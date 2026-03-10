山形市の山形美術館で新年度に開かれる主な展覧会のラインナップが固まりました。目玉は、ことし7月に始まり東北初開催となる「ゲゲゲの鬼太郎」の作者・水木しげるの展覧会です。山形市で9日、山形美術館の理事会が開かれ、新年度の事業計画が示されました。目玉は、7月10日から8月22日にかけて開かれる「ゲゲゲの鬼太郎」の作者・水木しげるの妖怪画の創作手法に着目した展覧会です。この展覧会は、東北では初めての開催で、妖怪