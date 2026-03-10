１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２６．５３ポイント（０．６５％）高の４１２３．１４ポイントと反発した。投資家に買い安心感が広がる流れ。原油高騰が落ち着き、インフレ高進や金融市場混乱の警戒感が薄らいでいる。米国・イスラエルとイランの戦争に関し、「トランプ米大統領が早期終結の可能性に言及した」と米メディアが報道。ほか、主要７カ国（Ｇ７）は１０日にエネルギー担当相会議を開