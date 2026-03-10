俳優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。樹木希林さんと初対面したときの“強烈な思い出”を明かした。【写真】懐かしい＆若い！約40年前の岸本加世子来年50周年を迎える岸本は、これまでの活動を「恩だけは絶対に大事にしようって」などと感謝を語った。すると司会の黒柳徹子が「女優さんではどういう方とよく一緒になさいました？」と質問。「やっぱり…一番長かったの