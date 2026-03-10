LOWRYS FARMから、大人気キャラクター「ポムポムプリン」との初コラボレーションアイテムが登場。2026年3月20日（金）より、LOWRYS FARM一部店舗や公式WEBストアなどで販売がスタートします。誕生30周年を迎えたLOWRYS FARMと、2025年サンリオキャラクター大賞で第一位に輝いたポムポムプリンによる特別なコラボ♡普段使いしやすく、持つだけで気分が上がるキュートな雑貨6アイテムがラインア