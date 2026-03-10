7回、DeNA・梶原が三塁打を放つ＝横浜DeNAは正中堅手候補の梶原が4本の長短打を広角に放ってアピール。デュプランティエは球威が光り、4回を1失点だった。広島はドラフト1位新人の平川が2安打1打点、1盗塁。開幕投手候補の森下は4回を3失点と崩れた。