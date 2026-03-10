韓国慶尚北道にある米軍の高高度防衛ミサイル基地で空に向けられた発射台＝5日（聯合＝共同）【ソウル共同】米国とイスラエルによるイラン攻撃が続く中、在韓米軍が保有する防空兵器を中東地域へ移転する可能性が取り沙汰され、韓国で議論を呼んでいる。韓国政府は移転を巡る米国側との協議を認め、北朝鮮抑止への影響を注視する。李在明政権は、北朝鮮への抑止力維持のため移転反対の立場を維持しつつ、仮に移転されれば容認す