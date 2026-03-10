中国国家統計局は9日、2026年2月の全国の消費者物価指数（CPI）データを発表した。それによると、2月は春節（旧正月、今年は2月17日）要因の影響により、CPIが前月比1．0％、前年比1．3％、それぞれ上昇した。また、食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年比1．8％上昇した。人民網が伝えた。中国国家統計局都市社会経済調査司の董莉娟（ドン・リージュエン）首席統計官は、「前月との比較を見ると、全国CPIの上昇幅は1月の0．