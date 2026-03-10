「雪がかなり積もったので、久しぶりにできたよ！ 無限ドッグラン！」【動画】なんて楽しそうなの！無限ドッグランを疾走する犬さんそんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、庭一面に積もった雪に、ぐるっと一周するように深い溝を掘って作ったU字型の通路。ひょっこり現れたポメラニアンの「アポ」さん（9歳・女の子）は、慣れた様子で走り出します。雪の深さは、ちょうどアポさんが見えるか見えないかくらい