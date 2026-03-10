お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちさんは3月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。最新ショットを公開しました。【写真】3時のヒロイン・ゆめっちのイメチェン姿「イメチェンしたね」ゆめっちさんは「ハイレイヤーゆめっちになりました」とつづり、2枚の写真を投稿。赤みを帯びた髪色とレイヤーが入ったヘアスタイルが目を引く最新ショットを公開しました。2枚目ではにっこりと笑うショットも見せ、まるでモデルのような洗練さ