書類送検された男性は「取り締まりに納得していなかった」と供述警視庁は先日、特定小型原動機付自転車（いわゆる電動キックボード）で危険行為を繰り返した人に対して受講義務が課される運転者講習を拒否したとして、千葉県木更津市に住む29歳の自営業の男性を道路交通法違反（受講命令違反）の疑いで書類送検しました。これは男性が2025年7月から10月にかけて、東京都公安委員会から電動キックボードの運転者講習を受けるよ