韓国に2-7で敗戦…惜しくも準々決勝進出ならず■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組が9日に東京ドームで行われ、オーストラリア代表は韓国代表に2-7で敗れた。失点率の差で敗退が決まったが、死力を尽くした選手たちには惜しみない拍手が送られた。オーストラリア代表の広報を務めるエリック・バルナー氏が自身のSNSを更新し、温かい声援を送った日本のファ