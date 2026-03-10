泥沼化が懸念されるイランへの攻撃軍事作戦はどこへ向かう？ ３月９日、日経平均株価が大幅に値下がりしました。原油価格の急騰を受けたもので、私たちの生活にも直結するこの動きの背景にあるのは、連日の「アメリカ・イスラエルによるイランへの軍事作戦」です。 【画像で見る】乱高下する原油先物価格（３月９日時点） イランでは対米強硬派とされる新たな指導者が選ばれ、一方のアメリカ・トランプ大統領は発言が二転