「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）広島がオープン戦５連敗となった。開幕投手の有力候補である森下が先発し、４回８安打３失点。初回に筒香に左翼席への逆転２ランを浴び、三回には宮崎に左前適時打とされた。予定されていた４イニングを投げきったが、毎回安打を食らう結果となった。試合開始時の気温は５度という厳しい環境下で最速は１４５キロにとどまった。打線は相手先発・デュプランテ