◇第6回WBC1次ラウンドB組英国8―1ブラジル（2026年3月9日ヒューストン）ブラジル代表の最速151キロ左腕・沢山優介投手（22＝ヤマハ）が好投で締めくくった。1次ラウンド最終戦に先発。この日は150キロの直球とチェンジアップを駆使し、4回65球2安打3三振1四球無失点で役目を果たした。試合は1―8で敗れて4戦全敗も、登板2戦で8回4安打無失点の自身の内容には「よくやれたと思います」と納得の様子だった。高校時代の恩