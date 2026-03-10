俳優、歌手、心理カウンセラーの大場久美子さんが、愛犬「心菜（ここな）」ちゃんの介護の様子をインスタグラムで公開しました。推定18歳と高齢の心菜ちゃんを、24時間態勢で見守る大場さんの献身的な姿が大きな反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 大場久美子 】24時間態勢で愛犬「心菜」ちゃんを介護「昼夜逆転は仕方ない」「ゆっくり寝かせてあげましょ」腕枕で熟睡する姿に「安心しきってる」と温かな声心菜ちゃ