患者間の殺人事件を隠蔽した青森県八戸市の「みちのく記念病院」で、診察せずに死亡診断書を作成したとして、青森県警が医師法違反の疑いで、当時勤務していた男性医師（86）を書類送検したことが10日、捜査関係者への取材で分かった。