貸し切り露天風呂に入っていた3歳の女の子を盗撮したとして、元会社役員の男が再逮捕されました。 【写真を見る】露天風呂の3歳女児とその両親を盗撮…動画などを教員の男らに提供した疑い 42歳男を再逮捕 数百メートル離れた場所から｢女の子が自然体のものを｣ 再逮捕されたのは、長崎県の元会社役員･吉浦博行容疑者（42）です。 警察によりますと吉浦容疑者は去年9月、長崎県内の宿泊施設の貸し切り露天風呂に入浴してい