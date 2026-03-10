第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の最終戦で日本と対戦するチェコのパベル・ハジム監督（54）が10日、東京ドームでの試合を前に会見した。3連敗で迎えた1次R最終戦は今大会限りで代表引退を予定している29歳の右腕サトリアが先発。電気技師として働く“二刀流”で、2023年の前回大会の日本戦では大谷翔平を相手に初回はチェンジアップで一ゴロ、3回は空振り三振に仕留めて話題となった。今大会