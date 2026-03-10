茨城県で23歳の女性を殺害して遺体を山林に遺棄した罪に問われている男に東京地裁は求刑通り懲役20年の判決を言い渡しました。【映像】連行される三瓶被告と事件現場の様子三瓶博幸被告（37）は2022年に茨城県常陸太田市の別荘で、東京都内に住む当時23歳の女性を殺害し、付近の山林に遺体を遺棄した罪に問われています。これまでの裁判で三瓶被告は無罪を主張し、弁護人が「公判中は黙秘する」と説明したため、三瓶被告への