タレント、モデルの高見恭子（67）が10日、自身のブログを更新。8日投開票の石川県知事選で敗北した夫の馳浩氏（64＝自民、維新推薦）については触れなかった。高見は投開票日翌日の9日正午に自身が試写したドキュメンタリー映画「ライフテープ」について記述。その後、10日午前9時までに3本のブログをアップしているが、夫馳浩氏に関する記述はなかった。同様に9日に更新したインスタグラムでも夫の落選については触れていなかっ