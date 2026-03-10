ルイ･ヴィトンはこのほど、「モノグラム・アーカイヴ」の新作メンズウォレットとカードケースを発売した。ルイ・ヴィトンの｢モノグラム・アーカイヴ｣にウォレット｢ポルトフォイユ・ミュルティプル｣や｢ポルトフォイユ・ブラザ｣、カードケース｢オーガナイザー・ドゥ ポッシュ｣｢コンパクト・マグネット｣が仲間入りした。メゾンのコードとエレガンスが息づく、デイリーに活躍するアイテムがそろう。○「ポルトフォイユ・ミュルティプル