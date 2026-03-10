リボミックがこの日の取引終了後に、開発中の抗ＦＧＦ２アプタマーを用いた軟骨無形成症治療薬について、小児患者における第２相臨床試験の全データの集計及び解析が完了したと発表。主要評価項目において有効性が確認されるとともに、安全性についても開発継続の観点から重要な知見が得られたとした。同社では試験結果を踏まえて第３相臨床試験の治験申請を提出する予定。なお、同件による２６年３月期業績予想への