4回、オリックス・西川が勝ち越しの本塁打を放つ＝ZOZOマリンオリックスは西川が力強い振りでチームの今オープン戦1号のソロ本塁打。先発ジェリーは制球が安定しない中でも3回を失策絡みの1失点にまとめた。ロッテで先発枠入りを狙う20歳の木村は走者を出しても粘り、6回2失点だった。