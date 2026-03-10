2026年に活動30周年を迎えるEGO-WRAPPIN’が、3月中旬から始まる＜live tour「HALL LOTTA LOVE 〜ホールに溢れる愛を〜」＞開幕に先駆けて、3月11日に新曲「Right on Shower」を配信リリースすることが明らかとなった。新曲「Right on Shower」は、誰もが憂いを抱える視界不良な世の中に愛をそそぐ、EGO-WRAPPIN’ならではのメランコリックな春ソングに仕上がったとのことだ。同楽曲は本日3月10日放送のJ-WAVE番組『GRAND MARQUEE