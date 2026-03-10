北九州市で10日朝、歩行者の男性がタンクローリーにはねられ死亡しました。運転手は「歩行者に気づかなかった」と話しています。警察によりますと、午前7時半すぎ、北九州市若松区今光で、交差点を右折中のタンクローリーが歩行者の男性をはねました。男性は心肺停止の状態で病院に搬送され、死亡が確認されました。その後の調べで、亡くなったのは北九州市若松区に住む久冨憲治さん（63）と分かりました