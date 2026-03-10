声優・歌手として活動する上坂すみれ（３４）が１０日、昼下がりの新宿高島屋で東京女子プロレスの甲田哲也代表（５５）を襲撃。２９日の東京・両国国技館大会参戦を要求した。?新宿高島屋前襲撃事件?が起きたのは、両国大会をアピールするべく神嵜志音が路上ライブを行った直後だった。神嵜が自らの入場曲「再生」の弾き語りを終え、観客に「ありがとうございました。神嵜志音路上ライブの方はこれにて…」と話していた甲田代表