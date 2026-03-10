韓国を17年ぶりのWBC準々決勝進出へ導いたムン・ボギョンが、思わぬ“炎上”に巻き込まれている。準々決勝進出を決めたオーストラリア戦の最終打席で三振に倒れたことが、一部の台湾ファンの反発を招いたのだ。【WBC】「日本と韓国だけ優遇されている」怒る台湾韓国野球代表は3月9日、東京ドームで行われたWBC・C組最終戦でオーストラリアを7-2で下し、劇的に準々決勝進出を決めた。日本と台湾に連敗し、敗退危機に追い込まれてい