北朝鮮の実力者である 金与正氏が再び、対米・対韓メッセージの前面に立った。朝鮮中央通信が10日に伝えた談話で、米韓合同軍事演習を激しく非難し、「圧倒的な攻撃力による抑止」を強調したのである。世界の視線が中東に向かう中でも、朝鮮半島情勢の緊張を改めて印象付ける動きとなった。金与正氏は先月の朝鮮労働党第9回大会後、党総務部長に昇格したと伝えられ、党内の組織管理や内政分野に軸足を移す可能性も取りざたされてい