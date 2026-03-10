▼本文横浜市や町田市で2024年11月、バイクで移動しながら通行人を次々と襲った若者4人組による連続強盗事件。この事件を含む計16件について、強盗致傷罪や窃盗罪などに問われている高橋瑠己（るき）被告人の裁判員裁判の論告求刑公判が3月10日、横浜地裁であった。検察側は「極めて危険な事件で、態様も悪質。再犯の可能性も高い」などとして、懲役15年を求刑した。弁護側は、事実関係を認めたうえで「高橋被告人は若年であり、本