◇春季教育リーグソフトバンク―広島（2026年3月10日タマスタ筑後）大関友久投手（28）が先発登板し、4回2/3で75球投げ、3安打4奪三振2失点。「投球フォームのリズムを良くすることで制球面を良くしようという狙いがあった。いろいろデータが出た」制球力強化を目指し、投球の中で大関が「定め」と呼んでいる動作の“リズム”を良くしたピッチングを試した。しかしリズムを意識した結果体の中のメリハリが失われて、出