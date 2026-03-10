『推すな、横に並んで歩け』（かんそう 著）自由な本だ。とりわけ「この俳優とメシ食いに行くならこんな店」という妄想コラムを楽しんだ。「かんそう」という名の著者はなんのしがらみもなく、自由に空想の翼を広げ、書いて、書いて、書いて、書いている。評論でも批評でも研究でも取材記事でもない、ひとりの受け手が様々なエンタメに触れて感じたことを10年もの間、好きにブログに綴り続けたなかから選りすぐられた「感想」