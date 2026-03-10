「葉っぱを浮かべるとよく水を飲むらしいと聞きやってみたら永遠にキャベツ掬いしてる」【動画】「キャベツすくい」をする猫さん愛猫たちに水分補給を促そうと考えた飼い主さんは「葉っぱを浮かべるとよく水を飲むらしいと聞き」、キャベツの葉を小さくちぎったものを猫ちゃん用の自動給水器に浮かべますが、「やってみたら永遠にキャベツ掬い（すくい）してる」姿を見ることになってしまいます。しかし、ふわふわの前足で「キ