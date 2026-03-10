コンプリートカー「S210」への反響が発端2019年12月に「WRX STI」の販売が終了して以来、スバルの国内ラインナップからマニュアルトランスミッション（MT）を搭載したスポーツセダンが姿を消していました。しかし、その沈黙は2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」で破られました。約6年ぶりに復活を遂げるMT仕様のコンプリートカー「WRX STIスポーツ＃（シャープ）」が、ついにベールを脱いだのです。【画像】超カッ