現在、多くのプロゴルファーがメンタルコーチのサポートを受けているが、実際どのような取り組みをしていて、どのような効果があるのか。岡田晃平らツアープロのメンタルコーチ兼キャディを務める出口慎一郎氏に、メンタル術や選手との取り組みについて聞いた。今回は『ゴール設定』について。（取材/構成・高木彩音）◇「ゴールに向けて、選手が1日ずつ成長していけるようにサポートする。それが、僕の基本的な取り組みです」メン