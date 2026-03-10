＜ザ・プレーヤーズ選手権事前情報◇9日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞LIVゴルフから『復帰メンバー・プログラム』によりPGAツアーへ戻ったブルックス・ケプカ（米国）が、今週開催される“第5のメジャー”「ザ・プレーヤーズ選手権」に出場する。【写真】マキロイも早速スイッチ！ テーラーメイド新作の顔を激写ケプカは「全米プロゴルフ選手権」の2023年大会の覇者。PGA