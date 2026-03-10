「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）阪神は終盤の好機を生かして、西武に競り勝った。存在感を発揮したのは昨オフから野手に転向した西純だ。六回の守備から途中出場すると、同点の八回１死三塁でこの試合最初の打席が巡った。カウント３−１からウィンゲンターの１５４キロに対応すると、打球は中前へポトリと落ちる勝ち越し適時打。野手として“甲子園デビュー”となった一戦で、貴重な打点を挙げてみせ