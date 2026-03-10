北海道・上富良野岳で、外国籍の男性が雪崩に巻き込まれました。警察のヘリで救助されましたが、意識がありません。10日午前10時40分ごろ、上富良野町の上富良野岳で「安政火口で雪崩。1人が埋まっている」と、目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、雪崩に巻き込まれたのは外国籍の男性で、現場にいた同行者らが掘り起こして救出し、警察のヘリで病院に搬送されました。意識のない状態だということです。男性は